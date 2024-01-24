В Україні оголошена повномасштабна повітряна тривога

Існує загроза гіперзвукових ракет "Кинджал".
По всій території України оголошена масштабна повітряна тривога через зліт Міг-31К.
Про це свідчить мапа повітряної тривоги.
Повітряні сили повідомили, що із російського аеродрому "Моздок" злетів винищувач Міг-31К, носій гіперзвукових ракет "Кинджал".
"Ракетна небезпека по всій території України. Зліт Міг-31К із аеродрому "Моздок", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, очевидці розповіли про масовані обстріли Харкова та Києва і наслідки ударів.
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