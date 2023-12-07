В Україні оголошена тривога: загроза пусків крилатих ракет - Повітряні сили

У Повітряних силах попереджають про активність Ту-22м3 в акваторії Азовського моря - існує загроза крилатих ракет.

Про це інформує пресслужба командування ПС.

"Увага! Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога. Активність Ту-22м3 в акваторії Азовського моря.

Загроза пусків крилатих ракет. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні, опублікованому о 16:01.

Як свідчить інтерактивна мапа, повітряна тривога охопила пів України. "Почервоніли" східні, південні та частоко північні і центральні області.

Мапа повітряної тривоги 7 грудня 2023

Нагадаємо, в обід 7 грудня по всій Україні лунала тривога. Причиною був зліт винищувача МіГ-31К. Тривога тривала майже 2 години.

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