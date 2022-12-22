В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: загроза ракетного удару

В Україні вдень 22 грудня оголосили масштабну повітряну тривогу. "Почервоніли" центральні, східні та південні регіони.

Про це свідчать дані на мапі alerts.in.ua.

Не нехтуйте власною безпекою - перейдіть до укриття. Існує загроза російського ракетного удару з акваторії Чорного моря.

alerts.in.ua

Нагадаємо, у Путіна істерично відреагували на передавання США зенітно-ракетних комплексів Patriot Україні. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що вони стануть "законними цілями" для російських військових.

Президент України вперше від 24 лютого покинув державу, аби виступити у Конгресі США

Читайте також: