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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: загроза ракетного удару

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
1372
Час на прочитання
1 хв
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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: загроза ракетного удару

Фото: ТСН.ua

Є загроза запуску російських ракет.

В Україні вдень 22 грудня оголосили масштабну повітряну тривогу. "Почервоніли" центральні, східні та південні регіони.

Про це свідчать дані на мапі alerts.in.ua.

Не нехтуйте власною безпекою - перейдіть до укриття. Існує загроза російського ракетного удару з акваторії Чорного моря.

alerts.in.ua / ©
alerts.in.ua

Нагадаємо, у Путіна істерично відреагували на передавання США зенітно-ракетних комплексів Patriot Україні. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що вони стануть "законними цілями" для російських військових.

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Дата публікації
Перегляди
1372
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