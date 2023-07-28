В Україні оголошено повітряну тривогу: у Дніпрі пролунали два потужних вибухи

Повідомляється про зліт МіГ-31 з аеродрому Саваслейка.
На всій території України оголошено повітряну тривогу.
У Дніпрі пролунали два потужних вибухи. У місті видно задимлення після вибуху.
Також повідомляють про вибухи в Запоріжжі. Попередньо, ОТРК (Оперативно-тактичний ракетний комплекс - ред.).
Людей просять прямувати до укриттів.
Повідомляється про зліт МіГ-31 з аеродрому Саваслейка Нижегородської області РФ.
Нагадаємо, ввечері 28 липня в окупованому Донецьку пролунав потужний вибух, зафіксовано влучання у будівлю "МВС ДНР".
Крім того, 28 липня у російському місті Таганрог стався потужний вибух. Російські військові намагаються списати його на ракетний удар ЗСУ. У Міноборони РФ заявили про “перехоплення” зенітної ракети С-200, яку начебто випустили з українського комплексу протиповітряної оборони.
Цього ж дня, 28 липня, в російському місті Самарі пролунав вибух на нафтопереробному заводі.
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