В Україні оголошено повітряну тривогу: у Дніпрі пролунали два потужних вибухи

Повідомляється про зліт МіГ-31 з аеродрому Саваслейка.

На всій території України оголошено повітряну тривогу.

У Дніпрі пролунали два потужних вибухи. У місті видно задимлення після вибуху.

Також повідомляють про вибухи в Запоріжжі. Попередньо, ОТРК (Оперативно-тактичний ракетний комплекс - ред.).

Людей просять прямувати до укриттів.

Повідомляється про зліт МіГ-31 з аеродрому Саваслейка Нижегородської області РФ.

Нагадаємо, ввечері 28 липня в окупованому Донецьку пролунав потужний вибух, зафіксовано влучання у будівлю "МВС ДНР".

Крім того, 28 липня у російському місті Таганрог стався потужний вибух. Російські військові намагаються списати його на ракетний удар ЗСУ. У Міноборони РФ заявили про “перехоплення” зенітної ракети С-200, яку начебто випустили з українського комплексу протиповітряної оборони.

Цього ж дня, 28 липня, в російському місті Самарі пролунав вибух на нафтопереробному заводі.

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