В Україні оголошено повітряну тривогу: в яких областях існує загроза ракетних ударів

Українців просять пройти до укриттів.
В Україні вночі 20 лютого оголошено повітряну тривогу. У частині східних, північних та центральних областях існує загроза ракетних ударів.
Про це свідчить мапа повітряних тривог.
Повітряну тривогу вночі 20 лютого оголосили у Донецькій, Харківській, Полтавській, Херсонській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях.
Повідомляють про загрозу ударів балістичними ракетами. Українців закликають негайно пройти до укриттів або інших безпечних міст.
Нагадаємо, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у парламенті Федір Веніславський вважає, що Росія може активізуватись на фронті та завдати по Україні масованих ракетних ударів. Це може статись у річницю повномасштабної війни Росії проти України.
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