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В Україні оголошено повітряну тривогу: в яких областях існує загроза ракетних ударів

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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В Україні оголошено повітряну тривогу: в яких областях існує загроза ракетних ударів

В деяких областях України оголосили повітряну тривогу / Фото: ТСН.ua

Українців просять пройти до укриттів.

В Україні вночі 20 лютого оголошено повітряну тривогу. У частині східних, північних та центральних областях існує загроза ракетних ударів. 

Про це свідчить мапа повітряних тривог. 

Повітряну тривогу вночі 20 лютого оголосили у Донецькій, Харківській, Полтавській, Херсонській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях. 

Повідомляють про загрозу ударів балістичними ракетами. Українців закликають негайно пройти до укриттів або інших безпечних міст. 

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Нагадаємо, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у парламенті Федір Веніславський вважає, що Росія може активізуватись на фронті та завдати по Україні масованих ракетних ударів. Це може статись у річницю повномасштабної війни Росії проти України. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
6989
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