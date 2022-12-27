В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: є загроза ракетного удару

Повітряна тривога може бути пов'язаною з активністю російської авіації у Білорусі.

В Україні 27 грудня о 14:41 оголосили масштабну повітряну тривогу. Станом на зараз в усіх областях існує загроза ракетного удару.

Про це свідчить "Карта повітряних тривог".

Українців закликають пройти до укриття, оскільки є загроза ракетних ударів.

За даними моніторингової групи "Білоруський Гаюн", на території Республіки Білорусь злетів винищувач "МіГ-31", який може нести ракети типу "Кинджал".

Загроза ракетних ударів з боку РФ

Російські терористи найближчим часом можуть ракетами обстріляти Україну. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Росія ретельно планує масовані ракетні удари по території України, адже за один день неможливо спланувати атаку, оскільки для цього необхідно прокласти маршрут ракет, врахувати погодні умови та розташування протиповітряної оборони України.

Про загрозу ракетних ударів також попереджав президент Володимир Зеленський. Він вважає, що терористи можуть обстріляти Україну перед святами.

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