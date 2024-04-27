В Україні оголосили підозру заступнику гендиректора "Росатома" за розграбування Чорнобильської АЕС під час окупації: фото, відео

В ході слідства ідентифіковано понад 100 росіян, які брали участь у захопленні та пограбуванні ЧАЕС та отримано підтвердження, що керував окупантами на обʼєкті саме Мулюкін.

Російському генерал-майору поліції заступнику гендиректора "Росатома" Миколі Мулюкіну слідчі Національної поліції України оголосили підозру. Він під час окупації Чорнобиля керував пограбуванням атомної електростанції.

Про це у повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telergram.

Це перша підозра посадовій особі рф такого рангу, повідомляють у Нацполіції України.

Російський генерал-майор поліції, заступник гендиректора "Росатома" Микола Мулюкін / Фото: Національна поліція України

Фігурант особисто перебував на ЧАЕС. Його "фахівці" не знали, що робити зі станцією під час виведення з експлуатації. Тому просто розграбували майно. Військові рф виконували накази "росатомівців" на ЧАЕС, утримуючи в заручниках працівників станції та нацгвардійців, які її захищали, – повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Микола Мулюкін особисто перебував на ЧАЕС / Фото: Національна поліція України

Голова МВС зазначає, що в ході слідства ідентифіковано понад 100 росіян, які брали участь у захопленні та пограбуванні ЧАЕС та отримано підтвердження, що керував окупантами на обʼєкті саме Мулюкін.

У Нацполіції уточнили, що Мулюкіну оголосили про підозру за порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), санкція якої передбачає до дванадцяти років позбавлення волі.

За даними слідства, працівники Росатома вивезли з Чорнобильської АЕС унікальну радіологічну лабораторію, джерела іонізувального випромінювання, майже 700 компʼютерів, 344 службові автомобілі і навіть радіаційні дозиметри. Загальна сума завданих станції збитків становить майже мільйярд гривень.

Микола Мулюкін на ЧАЕС / Фото: Національна поліція України

Серед ідентифікованих воєнних злочинців - працівники Росатома, російські журналісти та військовослужбовці, зокрема чотири генерали та три полковники збройних сил РФ.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року російські окупанти захопили Чорнобильську АЕС, а персонал станції взяли в заручники. Просто на території Чорнобильської станції окупанти розмістили техніку, а приміщення АЕС використовували як базу відпочинку.

31 березня 2022 російські загарбники пішли з ЧАЕС, перед цим розграбувавши станцію.

2 квітня, після відступу росіян на територію Білорусі, ЗСУ без жодного пострілу повернули Чорнобильську АЕС.

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