В Україні оголосили обов’язкову евакуацію дітей у двох областях

Евакуація / © Associated Press

В Україні погоджено обов’язкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками з окремих населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Рішення ухвалено за підсумками засідання Координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення. Засідання провів заступник Міністра розвитку громад та територій Олексій Рябикін.

Крім того, ухвалено евакуювати підопічних із закладів інституційного догляду Запорізької області, розташованих приблизно за 50 км від лінії бойового зіткнення. Евакуація відбуватиметься з урахуванням вимог безпеки, медичних показань і належного супроводу. Контроль за процесом здійснює заступниця Міністра соціальної політики Тетяна Кірієнко.

Також обговорюється функціонування транзитних центрів для евакуйованих та можливість відкриття додаткового центру в Харківській області.

Від 1 червня 2025 року з прифронтових територій евакуйовано майже 124 тис. осіб, серед яких понад 14,5 тис. дітей та більше 4 тис. людей з обмеженою мобільністю.

Дані по областях:

Донецька — понад 85,4 тис. осіб (9,3 тис. дітей, 600 маломобільних);

Дніпропетровська — понад 24,6 тис. осіб (4 тис. дітей, 1 тис. маломобільних);

Сумська — понад 4,1 тис. осіб (350 дітей, 700 маломобільних);

Херсонська — понад 3,5 тис. осіб (300 дітей, 230 маломобільних);

Харківська — понад 5,4 тис. осіб (350 дітей, 1,6 тис. маломобільних);

Запорізька — понад 800 осіб (80 дітей, 20 маломобільних).

В Україні наразі функціонує 20 транзитних центрів: 8 у Дніпропетровській області (Павлоград, Дніпро, Степове, Волоське), 5 у Сумській, 2 у Харківській, 3 на Волині, по одному у Миколаєві та Запоріжжі.

Після транзитних центрів евакуйовані можуть скористатися безоплатними місцями тимчасового перебування (МТП) — загалом 1 111 центрів, які забезпечують понад 80,5 тис. ліжко-місць для ВПО. Для осіб з інвалідністю та маломобільного населення передбачено понад 3,5 тис. місць, з яких вільними залишаються 81.

Нагадаємо, командир “Вовків Да Вінчі” попередив про загрозу для ще одної області. За його словами, ворог досяг “суттєвого прориву” та пробивається до Дніпропетровщини.