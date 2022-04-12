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В Україні окупанти продовжують інтенсивно використовувати авіацію: у Генштабі ЗСУ назвали напрямок

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В Україні окупанти продовжують інтенсивно використовувати авіацію: у Генштабі ЗСУ назвали напрямок

Associated Press

Протягом дня окупанти намагалися покращити тактичне положення.

На Донецькому напрямку ворожі війська продовжують інтенсивне застосування авіації і тактичних ракетних комплексів. 

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Там розповіли, що протягом дня окупанти намагалися покращити тактичне положення в районах населених пунктів Попасна, Степне, Рубіжне та Нижнє, але успіху вони не мали.

“Інженерні підрозділи збройних сил російської федерації намагаються відновити залізничні мости в районі Сватового. Тривають бої за Маріуполь”, - наголосили в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що в Україні зберігається висока загроза ракетних обстрілів.

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