В Україні оновили перелік громад, розташованих у зонах бойових дій та в окупації (мапа)

Мінреінтеграції України затвердило оновлений перелік територіальних громад, що розташовані в районах проведення бойових дій, або в тимчасовій окупації, оточенні. На основі цього переліку виплачуватимуть гроші внутрішнім переселенцям.
Станом на 12 травня до цього оновленого переліку додалися одна громада в Миколаївській та три – в Дніпропетровській областях.
Про це повідомили в Мінреінтеграції.
Загалом до переліку ввійшли 7 областей. Це територіальні громади Дніпропетровської (6 громади), Донецької (66 громад), Запорізької (61 громада), Луганської (37 громад), Миколаївської (21 громад), Харківської (51 громада) та Херсонської (49 громад) областей.
У Міністерстві зауважили, що цей перелік не є фіксованим документом і він регулярно актуалізується. Переглянути актуальну інформацію щодо статусу громад можна за посиланням на цифровій мапі.
"Тобто, усі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з цих громад, гарантовано отримають грошову допомогу від держави. Якщо ви зареєстровані у якійсь із зазначених областей, але ваша громада відсутня у даному переліку, радимо звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) та уточнити інформацію", – йдеться у повідомлені Мінреінтеграції.
Нагадаємо, українцям, які опинились у тимчасовій окупації, продовжують нараховувати всі соціальні виплати, пенсії, пільги та субсидії в повному обсязі. Для тих, хто отримував кошти через відділення "Укрпошти", створили спеціальну процедуру нарахування та виплат.
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