В Україні оновили перелік громад у зонах бойових дій та в окупації

В Україні оновили перелік громад у зонах бойових дій та в окупації

В Україні оновили актуальний перелік громад, розташованих у зонах бойових дій, на тимчасово окупованих та оточених територіях. Всі переселенці з цих громад гарантовано повинні отримати грошову допомогу від держави.

В Україні затверджено оновлений перелік, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Станом на 21 червня до оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), входить 8 областей.

Це територіальні громади:

Дніпропетровської (7 громад),

Донецької (66 громад),

Запорізької (51 громада),

Луганської (37 громад),

Миколаївської (23 громади),

Харківської (51 громада),

Херсонської (49 громад),

Сумської (18 громад) областей.

Загалом у переліку наразі 303 громади.

Усі внутрішньо переміщені особи з цих громад отримають грошову допомогу від держави.

Зазначений перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міської військових адміністрацій.

Нагадаємо, у Мінреінтеграції роз'яснили, що люди, які рятуються від війни на тимчасово окупованих територіях і їдуть до Росії – не порушують закони України.

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