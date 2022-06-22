В Україні оновили перелік громад у зонах бойових дій та в окупації

В Україні оновили актуальний перелік громад, розташованих у зонах бойових дій, на тимчасово окупованих та оточених територіях. Всі переселенці з цих громад гарантовано повинні отримати грошову допомогу від держави.
В Україні затверджено оновлений перелік, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати.
Про це повідомляє Мінреінтеграції.
Станом на 21 червня до оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), входить 8 областей.
Це територіальні громади:
- Дніпропетровської (7 громад),
- Донецької (66 громад),
- Запорізької (51 громада),
- Луганської (37 громад),
- Миколаївської (23 громади),
- Харківської (51 громада),
- Херсонської (49 громад),
- Сумської (18 громад) областей.
Загалом у переліку наразі 303 громади.
Усі внутрішньо переміщені особи з цих громад отримають грошову допомогу від держави.
Зазначений перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міської військових адміністрацій.
Нагадаємо, у Мінреінтеграції роз'яснили, що люди, які рятуються від війни на тимчасово окупованих територіях і їдуть до Росії – не порушують закони України.
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