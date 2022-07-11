В Україні оновили перелік громад, які перебувають у зонах бойових дій та окупації

Усі внутрішньо переміщені особи з цих громад отримають грошову допомогу від держави.
В Україні оновлено перелік територіальних громад, які станом на 8 липня перебувають у районах бойових дій або в тимчасовій окупації.
Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Загалом до переліку увійшли 9 областей України – це 311 громад.
У списку – територіальні громади Донецької (66), Харківської (51), Дніпропетровської (7), Луганської (37), Запорізької (53), Херсонської (49), Миколаївської (24), Сумської (19), Чернігівської (5) областей.
В міністерстві нагадали, що перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської та військових адміністрацій.
"Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша громада відсутня в цьому переліку, радимо звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію", – зауважили в Мінреінтеграції.
Нагадаємо, в Україні призначено уповноваженого з питань внутрішньо переміщених осіб.
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