Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Україні оновили перелік громад, які перебувають у зонах бойових дій та окупації

Дата публікації
Перегляди
1203
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Україні оновили перелік громад, які перебувають у зонах бойових дій та окупації

Скріншот із відео

Усі внутрішньо переміщені особи з цих громад отримають грошову допомогу від держави.

В Україні оновлено перелік територіальних громад, які станом на 8 липня перебувають у районах бойових дій або в тимчасовій окупації.

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. 

Загалом до переліку увійшли 9 областей України – це 311 громад.

У списку – територіальні громади Донецької (66), Харківської (51), Дніпропетровської (7), Луганської (37), Запорізької (53), Херсонської (49), Миколаївської (24), Сумської (19), Чернігівської (5) областей. 

В міністерстві нагадали, що перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської та військових адміністрацій.

"Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша громада відсутня в цьому переліку, радимо звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію", – зауважили в Мінреінтеграції.

Нагадаємо, в Україні призначено уповноваженого з питань внутрішньо переміщених осіб.

Читайте також:

ЗСУ переходять до третього етапу війни. Дмитро Снєгирьов у ТСН

ЗСУ переходять до третього етапу війни. Дмитро Снєгирьов у ТСН
Наступна публікація