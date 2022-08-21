В Україні оновили сигнали повітряної тривоги: як тепер "лунатиме небезпека"

В Україні через загострення ядерного шантажу РФ деякі територіальні громади запровадили кілька сигналів тривоги, що повідомлятимуть про різні види небезпеки.

Окрім вже звичної повітряної тривоги запроваджуються сигнали, які повідомлятимуть про інші види небезпеки - хімічну й радіаційну. Окремий сигнал буде встановлено також для сповіщення населення про початок евакуації з населеного пункту

Про оновлення сигналів повітряної тривоги повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Як розпізнати нові сигнали тривоги:

Сигнал хімічної небезпеки – звук церковних дзвонів.

Сигнал радіаційної небезпеки – це дзвін в набат.

Сигнал евакуації з міста звучить як гудок потяга. Після такого сповіщення слід увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію.

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У разі оголошення повітряної тривоги лунає довгий безперервний сигнал сирени щонайменше 30 секунд.

"Застерігаємо! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Під час її оголошення: негайно слідуйте до найближчого укриття; пам’ятайте про правило 2-х стін та 2-х виходів", - йдеться в Telegram ЦПД.

Нагадаємо, у поліції наголосили, що протягом 23-25 серпня потрібно неодмінно йти до укриття за кожного сигналу "Повітряна тривога".

Як повідомлялося, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк попередив, що росіяни можуть обстрілювати міста України крилатими ракетами на День Незалежності, 24 серпня.

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