В Україні оприлюднили 8 правил для людей в окупації, які допоможуть виграти війну швидше

Щодня ЗСУ звільняють все більше українських територій. Проте кожен українець має робити свій внесок в перемогу над агресором.

Тому у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оприлюднили 8 простих правил для мешканців тимчасово окупованих територій, які допоможуть швидше звільнити Україну від російських окупантів.

Правило №1: Дотримуємось правил безпеки. Бережемо життя та здоров'я. Зайвий раз не ризикуємо.

Правило №2: Всіляко уникаємо контактів з окупантами. Не допомагаємо їм.

Правило №3: Допомагаємо один одному. Особливо тим, хто постраждав від окупантів. Тримаємось гуртом.

Правило №4: Не працюємо в інтересах окупантів. Особливо на будівництві оборонних об'єктів.

Правило №5: Не беремо участь в громадських заходах та акціях, організованих окупантами. Жодних референдумів, голосувань, опитувань тощо.

Правило №6: Уникаємо контактів з журналістами, не даємо інтерв'ю. не беремо участі в пропагандистських акціях окупантів.

Правило №7: Не піддаємось на провокації. Особливо не даємо провокувати себе на насильство.

Правило №8: Фіксуємо злочини окупантів та їх поплічників для наступної передачі правоохоронним органам України.

Нагадаємо, ситуація на півдні для окупантів є вкрай важкою. Російські війська під тиском ЗСУ кидають позиції та втікають на безпечну дистанцію.

Читайте також: