В Україні оприлюднили повний список продуктів, які заборонили країни ЄС

Україна не зможе експортувати продукти до Польщі, Болгарії, Угорщини та Словаччини.

Україна опублікувала повний список продукції, яку тимчасово забороняється експортувати до низки країн ЄС. До переліку потрапили зерно, овочі та фрукти, м'ясо, мед тощо.

Інформація про це з'явилася на сайті Мінагропроду України.

Україна не зможе експортувати продукти у країни Польщі, Болгарії, Угорщини та Словаччини.

"Румунія розглядає можливість тимчасового призупинення імпорту сільськогосподарської продукції з України. Поки що рішення не прийнято", – також нагадали в українському відомстві.

Натомість польські обмеження почнуть з 15 квітня, тоді як транзит дозволено з 21 квітня.

Зокрема, заборона дії на такі продукти:

зернові (частина I) та насіння (частина V);молоко та молочні продукти (частина XVI);

яйця (частина XIX)

овочі та фрукти (частина IX), а також продукти переробки з овочів та фруктів (частина Х);

м'ясо: яловичина та телятина, (частина ХV), свинина (частина ХVІІ), баранина та козлятина (частина ХVІІІ), курятина, (частина ХХ);

цукор (частина ІІІ);

сухий корм (частина ІV)

хміль (частина VI)

льон та коноплі (частина VIII).

У Словаччині заборона починає діяти з 17 квітня.

Обмеження поширюються на такі види продукції:

зернові: пшениця, жито, ячмінь, овес, кукурудза (1001-1005), сорго (1007), гречка (1008);

цукровий буряк (1212), тростинний і буряковий цукор (1701), а також ізоглюкоза та патока (1702-1703);

продукти із борошна, солод, крохмаль, інулін, пшенична клейковина (11xx);

зернобобові та олійні: соєві боби (1201), насіння льону, ріпаку, соняшнику та інше олійне насіння (1204-1207);

шишки хмелю (1210);

овочі та фрукти, а також продукти їхньої переробки (07xx, 08xx, 09xx);

коноплі (5302);

вино та винний спирт (2204, 2209), а також етиловий спирт (2207);

мед, маточне молочко та прополіс, пилок, бджолиний віск (0409, 0410, 0511, 1212, 1521).

В Угорщині заборона на імпорт діє з 18 квітня та триватиме до 1 липня 2023 року та поширюється на такі види продукції:

м'ясо (свіже, охолоджене, заморожене): великої рогатої худоби, свинина, м'ясо баранів або овець, м'ясо птиці та субпродукти;

яйця у шкаралупі (свіжі, охолоджені чи заморожені);

натуральний мед;

овочі: заморожені та свіжі, приготовані без оцту та оцтової кислоти або їх вмісту (крім помідорів та їстівних грибів);

зерно: пшениця та змішаний посів пшениці та жита, жито, ячмінь, кукурудза, гречка, пшоно, просо, насіння канаркової трави та інші злакові;

пшеничне борошно та змішане борошно пшениці та жита, а також інше зернове борошно;

оброблені злакові (наприклад, очищені, у вигляді пластівців, нарізані або грубого помелу), а також зернові зародки;

ріпак або ріпакова олія, насіння соняшнику, соняшникова, шафранова, бавовняна, гірчична олія, а також їхні фракції;

тростинний та буряковий цукор, чиста сахароза в твердому стані;

хліб, випічка, торти, бісквіти та інша випічка, що містить какао, а також жертовна вафля (плаский хліб, що використовується під час католицької меси), желатинові капсули, гофровані вафлі, рисовий папір та аналогічні продукти;

вино із свіжого винограду, виноградне сусло (крім виноградного спиртного соку).

У Боларії ембарго запровджується з 24 квітня по 30 червня. Заборона не поширюватиметься на вантажі, що прямують транзитом через територію країни. У списку забороненої для імпорту міститься така продукція:

зернові, зернобобові та продукти їх переробки: пшениця та пшеничне борошно, а також кукурудза, жито, ячмінь, сорго, гречка, соя, вівсяні пластівці, крохмалі, інулін, пшенична клейковина;

олійні: насіння соняшнику та соняшникова олія, ріпак, насіння льону;

м'ясо: курятина, свинина, баранина та козлятина,

мед та інші продукти бджільництва;

молоко: сире та сухе, а також молочний концентрат;

горіхи: волоські та ліщина;

яйця;

вино, винний оцет, етиловий спирт.

Тим часом український уряд очікує офіційну комунікацію від польської сторони щодо технічних аспектів транспортування української продукції територією Польщі.

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