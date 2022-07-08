В Україні до 15 років в'язниці засудили бойовиків так званої "ДНР"

В Україні визнали винними вісім бойовиків так званої “ДНР”, які воювали на боці російської армії.

Бойовики “ДНР” проведуть за ґратами 15 років.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Як виявилося, один з мешканців Донецьку добровільно “мобілізувався” у перший день війни. Проте його згодом захопили у полон українські військові під час звільнення села Вільхівка Харківської області. Решту окупантів - ще сім – здалися у полон на Сумщині.

“Донеччанин після “мобілізації” був розподілений на посаду стрільця 115 полку та пройшов тижневу бойову підготовку в російському Бєлгороді. А інші сім бойовиків обіймали посади командира відділення, кулеметника, гранатометника, помічника гранатометника та стрільців у складі незаконного збройного формування та зс рф. Врешті-решт ця група потрапила у полон під час звільнення Сумської області ЗСУ”, - розповіли в пресслужбі СБУ.

Всіх бойовиків суд приговорив до 15 років в’язниці.

Нагадаємо, що Подоляк потролив заяву Путіна, який "ще не починав воювати в Україні".

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