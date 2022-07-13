Безпека дітей під час навчання - пріоритет. Тому в навчальних закладах по всій країні обладнають сховища, в яких у разі небезпеки будуть ховатися педагоги та діти.

В Україні перед навчальним роком облаштовують сховища в учбових закладах. В них у разі потреби будуть ховатися діти та педагоги. Один з таких закладів на Чернігівщині сьогодні, 13 липня, відвідав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

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За його словами, освітні заклади повинні бути обладнані сховищами з примусовою вентиляцією, обігрівом, відповілними можливостями проводити навчання у разі необхідності.

“Сьогодні відвідали Чернігівський обласний ліцей для обдарованої сільської молоді. У закладі навчається майже 200 учнів, і батьки зацікавлені в тому, щоб їхні діти розпочали освітній рік офлайн. Ліцей значно постраждав під час російських бомбардувань, але станом на сьогодні тут уже ведуться відновлювальні роботи”, - наголосив Денис Шмигаль.

Він також додав, що всі роботи планується завершити до початку навчального року.

“У тих областях, де це категорично неможливо, буде застосовуватися змішана система навчання”, - додав прем’єр-міністр.

Нагадаємо, що мешканців Донецької області просять терміново евакуюватися.

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