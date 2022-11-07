В Україні переселенці мають право навчатися безплатно у будь-якому виші країни - Верещук

У школах з ВПО з дітьми займаються дитячі психологи, аніматори та соціальні педагоги.

Це побачила віцепрем’єрка Ірин Верещук, яка побувала в Коломиї, та побачила умови навчання дітей переселенців.

Про це пише Мінреінтеграції.

Вона нагадала, що ВПО мають право навчатися безплатно у будь-якому ВНЗ країни.

Команда Мінреінтеграції на чолі з віцепрем’єркою Іриною Верещук відвідали декілька шелтерів, де знайшли прихисток переселенці зі сходу та півдня країни.

«Діти – це те майбутнє, заради якого ми відстоюємо свою державу. Всі вони заслуговують на щасливе дитинство. Тож маємо потурбуватися про навчання, дозвілля та розвиток наших дітей», – підкреслила Ірина Верещук.

У Коломиї перебувають тимчасові переселенці із Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської, Київської та Донецької областей.

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Нагадаємо, що раніше ми повідомляли про те, що виїзд студентів іноземних вишів за кордон заборонений.

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