В Україні переважна більшість громадян не підтримують дії РФ та не готові поступатися будь-якими територіями - опитування

В Україні 8% громадян підтримують дії Росії в нашій країні. Водночас 87% українців вважають, що жодні територіальні поступки не є припустимими.

В Україні переважна більшість громадян не підтримують дії РФ та не готові поступатися будь-якими територіями. Водночас 8% громадян готові віддати Росії своє.

Про це свідчать дані опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології.

Як зазначається, соціологи протягом 7-15 вересня проводили всеукраїнське опитування громадської думки методом телефонних інтерв'ю. Опитано 2000 респондентів.

“У травні і липні 2022 року ми ставили запитання щодо готовності до територіальних поступок для якнайшвидшого досягнення миру. Зараз, у вересні 2022 року, ми повторно поставили це запитання для оцінки динаміки суспільних настроїв. Для 87% респондентів жодні територіальні поступки не є припустимим (і цей показник зріс порівняно з липнем на 3 процентні пункти). Лише 8% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій”, - розповіли в інституті соціології.

Фото: Київський міжнародний інститут соціології

У всіх регіонах України абсолютна більшість населення проти будь-яких територіальних поступок. Зокрема, серед жителів сходу нашої держави, який зараз зазнає інтенсивних боїв, 85% проти поступок, готові на поступки лише 10%, а серед жителів мешканців півдня – 83% проти поступок, готові на них лише 10%.

Нагадаємо, що бійців ЗСУ шокував військовий шпиталь окупантів на звільненій Харківщині.

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