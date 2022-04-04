В Україні під час війни трапляються численні ДТП із загиблими: в поліції показали моторошні фото

Війна - не привід порушувати ПДР та їздити, як заманеться.
В Україні від початку широкомасштабної війни попри зменшення трафіку трапляються численні ДТП, зокрема із загиблими або травмованими.
Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
За його словами, у багатьох випадках - це п‘яні водії, які не мають інстинкту самозбереження.
Білошицький зазначив, дуже багато страшних ДТП трапляється в тих місцях, які до цього навіть не були аварійними.
"Наголошую, що адміністративну та кримінальну відповідальність ніхто не відміняв. Все так само не можна керувати транспортним засобом в стані сп’яніння і порушувати швидкість та інші вимоги ПДР", - наголосив він.
Нагадаємо, на Київщині поліцейські вилучили у нетверезих водіїв сім автомобілів. Їх хочуть відправити на потреби Збройних сил України.
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