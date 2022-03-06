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В Україні після нападу РФ побралося 4 тис. пар, а на світ з'явилося 4,3 тис. немовлят (зворушливі фото)

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© facebook.com/minjust.official
© facebook.com/minjust.official
© facebook.com/minjust.official
© facebook.com/minjust.official
© facebook.com/minjust.official
© facebook.com/minjust.official

Росіяни по-варварськи атакують Україну і отримують неабиякий супротив.

Всупереч спробам окупантів знищити нас, життя триває, українці створюють нові сім'ї і народжують дітей. 

Статистику одружень та народжуваності за 11 днів війни в України оприлюднило Міністерство юстиції.

Так, від моменту вторгнення Росії в Україну, яке сталося в ніч проти 24 лютого,  було зареєстровано 3 973 шлюби. Також за цей час народилося 4 311 дітей. 

"Незважаючи на збройну агресію Росії, українці не втрачають духу та сили віри. Ворога буде знищено! Ми переможемо", - йдеться в повідомленні.

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facebook.com/minjust.official
© facebook.com/minjust.official
facebook.com/minjust.official
© facebook.com/minjust.official
facebook.com/minjust.official
© facebook.com/minjust.official
facebook.com/minjust.official
© facebook.com/minjust.official
facebook.com/minjust.official
© facebook.com/minjust.official
facebook.com/minjust.official
© facebook.com/minjust.official
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Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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