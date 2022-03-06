В Україні після нападу РФ побралося 4 тис. пар, а на світ з'явилося 4,3 тис. немовлят (зворушливі фото)

В Україні після нападу РФ побралося 4 тис. пар, а на світ з'явилося 4,3 тис. немовлят (зворушливі фото)

Росіяни по-варварськи атакують Україну і отримують неабиякий супротив.

Всупереч спробам окупантів знищити нас, життя триває, українці створюють нові сім'ї і народжують дітей.

Статистику одружень та народжуваності за 11 днів війни в України оприлюднило Міністерство юстиції.

Так, від моменту вторгнення Росії в Україну, яке сталося в ніч проти 24 лютого, було зареєстровано 3 973 шлюби. Також за цей час народилося 4 311 дітей.

"Незважаючи на збройну агресію Росії, українці не втрачають духу та сили віри. Ворога буде знищено! Ми переможемо", - йдеться в повідомленні.

facebook.com/minjust.official

facebook.com/minjust.official

facebook.com/minjust.official

facebook.com/minjust.official

facebook.com/minjust.official

facebook.com/minjust.official

facebook.com/minjust.official

facebook.com/minjust.official

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,

танків ‒ 285 од.,

ББМ ‒ 985 од.,

артилерійських систем – 109 од.,

РСЗВ ‒ 50 од.,

засоби ППО ‒ 21 од.,

літаків – 44 од.,

гелікоптерів – 48 од.,

автомобільної техніки ‒ 447 од.,

легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,

цистерн з ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.