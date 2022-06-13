В Україні планують відновити власне виробництво пального: чи зменшить це черги і ціну

В Україні планують відновити власне виробництво пального: чи зменшить це черги і ціну

Паливо в Україні і далі буде в дефіциті, принаймні, до кінця війни, так прогнозують урядовці та експерти.

Ворог і далі намагається знищити наші запаси нафтопродуктів і руйнувати шляхи їхнього постачання. Запровадження санкцій щодо російської нафти підштовхує до зростання світові ціни на пальне. В Сполучених Штатах, зокрема - зафіксовано найвищу ціну на бензин за всю історію: 5 доларів за галон - це близько 4 літрів, йдеться в ТСН.

Ранкові черги на столичних заправках, на стелах АЗС «по нулям», проте до заправних колонок не проштовхнутися, бо заправляють за талонами. Працівники заправки пояснюють, коли палива в резервуарах критично мало продаж за готівку припиняють, тому паливний дефіцит триває.

Візит Геннадія на заправку робить водіїв щасливішими, бо він щоразу привозить 35 тонн палива. Цього разу бензовоз приїхав з Польщі.

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«Бензовози їдуть, «зелений коридор» існує, проїхати набагато легше. Пускають окремим рядом, менше стоїш, в черзі не стоїш», - розповідає водій.

З початком повномасштабної війни Україна втратила власне виробництво бензину та дизелю. Тепер все паливо імпортують переважно з Європи. Кількість бензовозів, що перетинають кордон зросла у 20 разів. Автотранспорт та залізниця нині основні способи доставки палива в Україну. Їм допомагають річкові танкери по Дунаю. «У нас зростає щодобовий обсяг пального через АЗС, обсяг імпорту та реалізації, вчора був рекорд 30 тисяч тонн», - каже перша віце-прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Щомісяця імпорт пального до України збільшується. У травні бензину завезли у майже 1,5 рази більше, ніж у квітні, дизелю на 82 відсотка. Червень вже б’є рекорди, прогнозована кількість – 600 тисяч тонн. Європа з такими українськими апетитами ледь справляється. «Європейці будуть забезпечувати в першу чергу власний попит, а нам доводиться буквально вигризати кожен бензовоз», - переконує експерт з ринку нафтопродуктів Сергій Куюн.

Звикнувши до цінників за 50 гривень українці продовжують збільшувати закупи палива. Заправитись під зав’язку, ще й трохи в каністру - психологія нинішнього водія - завжди мати повний бак попри ціну.

«Ми маємо звикнути, що дешевого палива більше не буде. В Україні відтепер ціна на паливо – європейська. Орієнтир – 1,5 євро за літр», - каже директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Держава нині не регулює цінники на АЗС, цим займається ринок попиту та пропозицій. Проте дефіцит все одно існує. В уряді шукають додаткові шляхи імпорту та намагаються збільшити власне виробництво за рахунок вцілілих міні переробних заводів. Проте дефіцит все одне не зникне остаточно, принаймні до кінця війни.

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