В Україні планують звільняти зі служби військових, які втратили родичів на війні

Верховна Рада розглядає законопроєкт, який дозволить звільняти з військової служби військовослужбовців, що втратили близьких родичів під час воєнного стану.

Законопроєкт, зареєстрований під номером 8009, був розглянутий на засіданні Комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки.

Про це повідомили в пресслужбі Верховної Ради.

Згідно з чинним законодавством, військовослужбовці можуть бути звільнені з військової служби з різних підстав. Однак відтепер пропонується звільняти зі служби військовослужбовців, які втратили близьких родичів на війні або які зникли безвісти.

Комітет ухвалив рішення рекомендувати ВР прийняти законопроєкт за основу та в цілому.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс не має наміру "заморожувати" війну в Україні.

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