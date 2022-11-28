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В Україні почали серійно виробляти 152-міліметрові снаряди: на них вже пишуть послання окупантам (фото)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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В Україні почали серійно виробляти 152-міліметрові снаряди: на них вже пишуть послання окупантам (фото)

Фото: соцмережі

В Україні розпочалося серійне виробництво вітчизняних боєприпасів до калібрів 152 міліметри. На них вже пишуть повідомлення, які “впадуть” на російських окупантів.

“Укроборонпром” розпочав серійне виробництво українських боєприпасів - зокрема, снарядів в 152 міліметри.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написала парамедик Юлія Паєвська.

“У нас тут перемога: перший серійний боеприпас вітчизняного виробництва, з чим я всіх сердечно вітаю. Дякую за честь скористася послугами виробництва і доставки від Державного Концерну “Укроборонпром”, - написала Юлія Паєвська.

Свої “привіти” окупантам вже встигли передати мер Дніпра Борис Філатов та лідер гурту Kozak System Іван Леньо.

“Смерть окупантам і Слава Україні”,- наголосив Іван Леньо.

Своєю чергою Борис Філатов теж передав “вітання” російським загарбникам, і натякнув, що ми їх бачимо і без світла.

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Нагадаємо, що росіяни перекидають залізницею до Білорусі ешелони ЗРК “Тор-М2”. Ешелон відправився з Краснодарського краю залізницею 25 листопада. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1388
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