В Україні почали серійно виробляти 152-міліметрові снаряди: на них вже пишуть послання окупантам (фото)

В Україні розпочалося серійне виробництво вітчизняних боєприпасів до калібрів 152 міліметри. На них вже пишуть повідомлення, які “впадуть” на російських окупантів.
“Укроборонпром” розпочав серійне виробництво українських боєприпасів - зокрема, снарядів в 152 міліметри.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написала парамедик Юлія Паєвська.
“У нас тут перемога: перший серійний боеприпас вітчизняного виробництва, з чим я всіх сердечно вітаю. Дякую за честь скористася послугами виробництва і доставки від Державного Концерну “Укроборонпром”, - написала Юлія Паєвська.
Свої “привіти” окупантам вже встигли передати мер Дніпра Борис Філатов та лідер гурту Kozak System Іван Леньо.
“Смерть окупантам і Слава Україні”,- наголосив Іван Леньо.
Своєю чергою Борис Філатов теж передав “вітання” російським загарбникам, і натякнув, що ми їх бачимо і без світла.
Нагадаємо, що росіяни перекидають залізницею до Білорусі ешелони ЗРК “Тор-М2”. Ешелон відправився з Краснодарського краю залізницею 25 листопада.
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