В Україні почали видавати повістки нового зразка: який вигляд вони мають і чим відрізняються від попередніх

В Україні почали видавати повістки нового зразка, які від попередніх - відрізняються кількома пунктами.

Про це повідомив начальник Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ігор Гусєв в сюжеті "Тернопіль 1".

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Він розповів, що відтепер замість військових комісаріатів – територіальні центри. Друга відмінність, збільшилась кількість документів, які необхідно принести в центр комплектування для уточнення своїх даних. До паспорта, військового квитка й прописного потрібно ще додати ідентифікаційний номер.

Також у повістці нового зразка є пункт, у якому йдеться, що військовозобов’язаний нестиме відповідальність, якщо не з’явиться у пункт без поважної причини.

"В минулому формулюванні було чітко вказано, що якщо людина не прибуде, то буде підлягати адміністративному покаранню. Це юридично неправильно, тому що є різні обставини. Бувають певні причини, зокрема і визначені законодавством через які людина може не прибути в територіальний центр", – пояснив Гусєв. Втім, повістки із проханням з'явитися у військові центри залишились без змін.

Нагадаємо, головний військовий комісар Львівщини Олександр Тищенко відповів, чи є законним вручення повістки на вулиці та на блокпостах під час війни.

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