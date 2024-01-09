В Україні почали виробляти автоматизовану систему, яка зможе знищувати окупантів дистанційно (фото)

Раніше автоматизована система була стартапом, проте зараз вона вийшла вже у сталий проєкт, який контрактує наша держава.

В Україні почали виробляти куленепробивну автоматизовану систему під кулемети “ШаБля”. Вона допомагає військовим дистанційно знищувати російських окупантів.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як зазначається, раніше автоматизована система була стартапом, проте зараз вона вийшла вже у сталий проєкт, який контрактує наша держава. Завдяки дистанційній роботі турель зберігає життя та здоров’я наших військових.

"ШаБля" — це інновація і приклад зброї сучасної війни… Наша задача — допомагати створювати інновації, аби вони швидше доходили до поля бою, швидше застосовувались, ми отримували зворотний зв'язок, і цих інновацій більшало", - наголосив Михайло Федоров.

Нагадаємо, що зниження обсягів військової допомоги Україні останнім часом було викликано кількома причинами. Серед них - низькі запаси у країнах Заходу, а також неготовність швидко наростити виробництво.

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