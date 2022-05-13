В Україні почався перший судовий процес щодо воєнних злочинів окупантів

В Україні почався перший судовий процес щодо воєнних злочинів окупантів

13 травня Солом'янський райсуд у Києві розпочав слухання у справі російського військового Вадима Шишимаріна.

У Києві почався перший судовий процес щодо воєнних злочинів окупантів. Росіянина Вадима Шишимаріна звинувачують у вбивстві цивільного на Сумщині.

Про це повідомляє "Українська правда".

Справу слухатиме колегія Солом’янського райсуду Києва. 13 травня вона призначила провадження до розгляду. Наступне засідання відбудеться 18 травня.

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Росіянину призначили безкоштовного адвоката та перекладачку. Йому інкримінують дві статті: вбивство і порушення законів і звичаїв війни.

Поки ані підсудний, ані його захисник не озвучували свою позицію.

Водночас, прокурор Ярослав Ущапівський повідомив, що під час слідства Шишимарін визнав свою провину, розкаявся і співпрацював зі слідством.

Прокурор стверджує, що вину російського армійця доводять не лише його слова, а й експертизи і покази свідків. Серед іншого, слідство вилучило зброю, з якої стріляв Шишимарін, а також зброю інших людей, які були з ним у машині.

У Києві починається суд над російським військом Вадимом Шишимаріним.

Командира відділення танкової дивізії звинувачують у вбивстві цивільного мешканця Сумщини. pic.twitter.com/8kgMYoOOvC — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 13, 2022

Вадиму Шишимаріну – 21 рік. Він служив у 4 танковій Кантемирівській дивізії Московської області. Був командиром відділення танкової дивізії. За даними слідства, 28 лютого він убив беззбройного мешканця смт Чупахівка Сумської області, який вів узбіччям дороги велосипед. Згодом Шишимаріна взяли в полон.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що держава наполягатиме на міжнародному трибуналі над російськими воєнними злочинцями, проте є українці, які шукатимуть окупантів самотужки.Трибунал над російськими окупантами може тривати довго і терпіння у людей не вистачить.

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