В Україні поменшало офіційних безробітних: скільки і у яких областях найгірша ситуація

Офіційно у серпні в Україні зареєстровано 278 тисяч безробітних, з них тільки 36% - це чоловіки. Це найменший показник від початку війни.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Протягом серпня за офіційними даними пішло покращення статистики щодо наявності вакансій. Так показник вакансій на 1000 осіб за місяць зріс на +25%", - йдеться в повідомленні.

Щодо регіонів, то найгірша ситуація із безробіття в областях:

Дніпропетровська 22,2%

Харківська 20,5%

Запорізька 17,8%

Найменший рівень безробіття у областях:

Чернівецька 3,9%

Закарпатська та Тернопільська 5,8%

Волинська 6,5%

"Ще раз, це офіційна статистика. Не дуже показова, як на мене, але тенденції точно можна побачити", - зауважив нардеп.

Нагадаємо, українці, які втратили роботу, можуть отримати субсидію.

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