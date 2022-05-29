В Україні понад 600 підприємств успішно переїхали, більшість вже відновили роботу

Найпопулярнішими, для релокації підприємств, стали три області України.

601 підприємство, які взяли участь в програмі релокації, завершили переїзд з областей, де тривають бойові дії. 390 з них вже відновили роботу на нових майданчиках у західних регіонах України.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Ще 87 підприємств знаходяться на різних стадіях транспортування.

"Переміщення обладнання здійснюється потужностями “Укрзалізниці”, “Укрпошти”, або власними ресурсами (з компенсацією). Незабаром переїдуть ще 151 підприємство, які на даний час вже знаходяться на маршрутах або оформлюють необхідні документи", - йдеться у повідомленні.

Найпопулярнішими областями для релокації підприємств залишаються Закарпатська, Львівська та Чернівецька. Також бізнес знаходить нові місця для розміщення своїх потужностей у Тернопільській, Івано-Франківській, Вінницькій і деяких інших областях.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що США не вірили в Україну, тому ще за рік до війни пропонували евакуйовувати людей і почати рити окопи.

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