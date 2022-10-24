В Україні понад половину населення не вірить в ймовірність застосування РФ ядерної зброї

В Україні 65% громадян вважають, шо росіяни не застосують проти українців тактичну ядерну зброю.

В Україні 65% громадян не вірять у ймовірність застосування фюрером Путіним ядерної зброї.

Про це йдеться у опитування соціальної групи “Рейтинг”.

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Зазначається, що 65% українців не вірять в те, що Путін наважиться натиснути ядерну кнопку. Водночас ще більше респондентів впевнені, що тактична ядерна зброя не буде застосована і по країнах НАТО - 84%.

В той час як 2% вірять в можливість ядерної атаки на громадян України та цивільні об’єкти інфраструктури.

Нагадаємо, що у затриманого директора "Мотор Січі" Богуслаєва є російський паспорт.

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