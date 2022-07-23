В Україні постраждала понад 1041 дитина внаслідок збройної агресії Росії

Від початку війни окупанти вбили 358 дітей, поранено – 683.

Понад 1041 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 361, Харківській – 194, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 54, Запорізькій – 40.

Також повідомляється, що через бомбардування та обстріли Збройними силами РФ пошкоджено 2188 закладів освіти. З них 221 – зруйновано повністю.

Нагадаємо, в Апостоловому ворог знищив усі школи і готується завдати удару по навчальному закладу у Дніпрі.

Читайте також: