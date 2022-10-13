В Україні потрапив до полону охоронець терориста "Гіві": як його покарали

В Україні під час бойових дій до полону потрапив охоронець терориста "Гіві". Його визнали винним за трьома статтями Кримінального кодексу України та засудили до 13 років позбавлення волі.

Про це повідомляє СБУ та Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, зрадник України від 2016 року воював у незаконному бандоформуванні, а після оголошення Путіним повномасштабного вторгнення на територію України брав участь у війні проти ЗСУ. Також засуджений був особистим охоронцем терориста, який очолював угрупування "Сомалі", Гіві та частим "героєм" сюжетів на пропагандистських каналах.

У полон до ЗСУ злочинець потрапив у серпні 2022 року. На суді охоронець терориста "Гіві" свою провину визнав.

Йому інкримінували три статті ККУ: ч. 1 ст. 111 (державна зрада); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань). Злочинця засудили до 13 років позбавлення волі.

Терорист "Гіві" та його ліквідація: що відомо

Терориста Михайла Толстих "Гіві" ліквідували 8 лютого 2017 року в його власному кабінеті. Там пролунав потужний вибух. Він був командиром підрозділу бойовиків "Сомалі".

ЗМІ бойовиків писали, що ватажок "Сомалі" був знищений з вогнемета.

5 березня 2020 року головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов на своїй сторінці у Youtube оприлюднив інтерв’ю із одним із звільнених у рамках обміну Олегом Сугереєм. Він виявився українським контррозвідником, який був причетний до ліквідації відомого бойовика "Гіві".

Читайте також: