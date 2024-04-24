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В Україні попередили про черговий російський фейк щодо наступу на одну з північних областей

В Україні попередили про черговий російський фейк щодо наступу на одну з північних областей

Росіяни вкотре розповсюджують неправдиву інформацію про "наступ"

Жодних ударних угруповань ворога не виявлено.

Росіяни вкотре розповсюджують неправдиву інформацію про "наступ" на Сумську область.

Про це заявив керівник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.

На тлі фейків він наголосив, що жодних ударних угруповань ворога на кордоні із Сумською областю виявлено не було.

"Прошу бути спокійними і не поширювати фейки... Довіряйте лише офіційним джерелам та аналізуйте інформацію", - зазначив Олексій Дрозденко.

Раніше стало відомо про те, що російські пропагандисти використовують українські сюжети про навчання прикордонників для поширення паніки серед жителів Харківщини і Сумщини.

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