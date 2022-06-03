В Україні працюють комісії, які фіксують руйнування внаслідок нападу Росії

В Україні в усіх областях працюють спеціальні комісії, які фіксують пошкодження внаслідок агресії РФ.
У чотирьох регіонах зафіксовано 35 тисяч пошкоджених або зруйнованих об’єктів, повідомив прем’єр-міністр країни Денис Шмигаль.
“Майже 75% з цих 35 тисяч розташовані на Київщині. По Харківщині, Миколаївщині, Донеччині та Луганщині зараз важко робити оцінку, адже активні бої та постійні обстріли там не припиняються”, - наголосив Денис Шмигаль.
Нагадаємо, що у Держприкордонслужбі розповіли, чи є загроза повторного наступу з Білорусі.
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