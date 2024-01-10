В Україні прикордонники врятували чоловіка, який хотів незаконно перетнути кордон через річку Тиса (фото)

Українські прикордонники витягли напівпритомного чоловіка з крижаної Тиси. Громадянин лежав на краю берега річки та майже не подавав ознак життя.

Про це повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби.

Як стало відомо, прикордонники помітили на березі річки Тиса чоловіка - таким чином громадянин хотів “легально” перетнути кордон. Оголошення про це він знайшов в одному з телеграм-каналів.

Потерпілий лежав на краю берега річки та майже не подавав ознак життя. Військові витягли його з води, надали першу допомогу та доправили у підрозділ, де зігріли й дали сухий одяг.

“Врятований розповів, що оголошення про “легальний” перетин кордону знайшов у телеграмі. Проте замість обіцяного офіційного перетину кордону через пункт пропуску, ділки запропонували чоловіку перейти Тису в темний час доби. Вартість послуг складала п’ять тисяч доларів. Від початку повномасштабної війни на Тисі загинуло 19 чоловіків. Тож просимо не вірити шахраям, які запевняють, що "перетин" кордону буде безпечним, та не наражати себе на небезпеку”, - розповіли в ДПСУ.

Нагадаємо, що польські фермери розблокували пункт пропуску на кордоні з Україною.

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