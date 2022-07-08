В України призначено Уповноваженого з питань внутрішньо переміщених осіб: хто ним став

В Україні під час засідання уряду призначено Уповноваженого з питань внутрішньо переміщених осіб.
Ним став Павло Козирєв.
Про це повідомили в пресслужбі Мінреінтеграції України.
Павло Козирєв з початку лютого цього року обіймав посаду заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Відтепер йому прийдеться суміщати дві посади.
“До Мінреінтеграції Павло Козирєв був мером міста Українка Київської області, працював на керівних посадах в регіональних податкових органах, а також керівником Асоціації малих міст України. До мандату Уповноваженого з питань ВПО відноситься захист прав ВПО, а також формування і реалізація державної політики щодо внутрішнього переміщення”, - пояснили в управлінні.
Нагадаємо, що на сьогодні багато переселенців в Україні тимчасово проживають у школах, лікарнях, санаторіях та інших місцях.
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