В Україні продовжує зростати кількість постраждалих від збройної агресії РФ дітей

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 430 дітей, понад 820 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 26 жовтня 2022 року понад 1252 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 430 дітей загинуло та понад 822 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 419, Харківській - 260, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 70, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 58, Дніпропетровській - 31", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, 24 жовтня внаслідок обстрілу ворогом цивільного автомобіля на території Олешківської ОТГ Херсонської області поранено 5-річну дівчинку.

В Офісі генпрокурора також додали, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2677 закладів освіти, 331 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, 26 жовтня у Дніпрі російська ракета вбила вагітну жінку та оператора автомийки. Ще четверо - поранені, троє з них у тяжкому стані.

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