В Україні прокоментували "атаку" Росії на цивільне судно, яке прямувало на Одещину

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що атака російських терористів на цивільне судно, яке прямувало до Одеської області, поки офіційно не підтверджена. Цю інформацію країна-окупантка могла видали з метою пропаганди.

Про це вона сказала в етері телемарафону.

Гуменюк наголосила, що поки є лише заява російського окупаційного Міноборони, яка ніким іншим не підтверджена.

"Те повідомлення, яке сьогодні пролунало виключно від міністерства оборони Російської федерації, ніким більше з офіційних джерел не підтверджено. На сьогодні ми маємо тільки єдине — демонстрацію агресії міністерства оборони РФ. Вони всіма силами намагаються позначити своє панування у Чорному морі: нібито вони здатні зупинити судно, підняти авіацію і нічого їм за це не буде. Типу оглянути і відпустити. Але на сьогодні ця версія ніким не підтверджена. Чи можна довіряти країні-агресорці? Як каже один з їхніх спікерів: "Не думаю", - сказала вона.

Речниця ОК "Південь" додала, що росіяни могли вигадати цю заяву, щоб залякати інші цивільні судна, які прямують до українських портів. Наталія Гуменюк пояснила, що від окупантів можна очікувати чого завгодно, а тому подібні коридори мають бути під егідою ООН.

"Гарантії ООН або Туреччини як потужного гравця НАТО і чорноморської країни були достатніми для того, щоб функціонував повноцінно зерновий коридор. У тих умовах Сили оборони Україні здатні були забезпечити безпеку суден, які транспортували збіжжя", — додала Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, корабель Чорноморського флоту РФ влаштував провокацію із судном, яке прямувало до порту в Одеській області. Міноборони Росії заявило про інцидент з судном 13 серпня.

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