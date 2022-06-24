В Україні росіяни знищують наукові установи та інститути, які допомагали в розробках їхньої ж зброї

В Україні росіяни знищують наукові установи та інститути, які допомагали в розробках їхньої ж зброї

Російські окупанти цілеспрямовано обстрілюють наукові установи та інститути, що займаються фундаментальною наукою. За попередніми підрахунками академії наук, на сьогодні знищено понад 50 дослідницьких лабораторій та інститути.

Та як стверджують військові експерти, оркам набагато цікавіше не знищити, а вивезти технології та обладнання, йдеться в ТСН.

Олександр Олександрович показує наслідки ракетного удару по його рідному інституту . Під час обстрілу він чергував, аж раптом почув два короткі і один дуже сильний вибухи. На щастя, ніхто з працівників не загинув. «Тоді, коли ми сюди підійшли – горів оцей корпус, горів цей, через то що на даху упали безпілотники. Тут поцілила ракета, там безпілотник упав», - каже він.

Росіяни обстріляли дослідні цехи. Шістдесят років тут вирощують штучні алмази і вивчають властивості надтвердих матеріалів. Кадри атаки на наукову установу побачили в усьому світі. Із вирощених кристалів виробляли різноманітний інструмент для різання і удосконалювали технологію синтезу. Після розпаду союзу жодних військових досліджень тут не проводили, хіба що свердла по металу вважати зброєю.

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З перших днів війни російські війська руйнували наукові заклади по всій Україні. Ракетно-бомбовими ударами знищено корпусита обладнання відразу двох фізичних інститутів у Харкові. «Вони займались знищенням інфраструктури науковоємких підприємств. І вони дуже добре знали, де вони розташовані і куди стріляти», - кажуть працівники.

Юрій Логвінов – виконує обов’язки директора інституту радіофізики та електроніки. Цей заклад майже зруйновано. Вчені знають у чому причини обстрілу: саме тут за часів СРСР розробили технологію наведення крилатих ракет. Зараз здобуток тодішніх українських вчених – працює на російських військових.

«Система «Кортік», яка забезпечує захист від протикарабельних ракет. На «Адміралі Кузеніцові» вона стоїть. Сухопутний варіант – це панцир С, ракети «Калібр», наукові проробітки, можливостей самонаведення для цих ракет, вони якраз відбувались у нашому інституті», - зазначають працівники.

В академії наук України вже рахують збитки, але їх важко виразити в грошовому еквіваленті. Наразі відомо про п’ятдесят зруйнованих закладів. Найбільше постраждали Харків та Київ. Що відбувається на окупованих територіях Херсона та сходу України – невідомо. Також не знають в академії і кількості загиблих вчених.

Знищують, бо не можуть вкрасти - це стратегія росіян щодо української науки, каже директор Національного антарктичного наукового центру і колишній військовий Євген Дикий. «Ми маємо прецедент Криму, ми маємо прецедент окупованої частини Донбасу, вони якраз люблять наукові такі наші об’єкти і освітні об’єкти, вони люблять забирати цілими і використовувати для себе», - твердить він.

Свіжий приклад такої поведінки – розграбоване обладнання Чорнобильської АЕС. Відступаючи, росіяни поцупили унікальне дослідне устаткування на майже десять мільйонів доларів. «Не знищити, а вкрасти. Хай потім розказують, що наука – поза політикою. Якраз російська академія наук абсолютний співучасник мародерства разом з російською армією. А це саме мародерство», - кажуть науковці.

Поступово атаковані росіянами інститути оговтуються. В кабінеті директора інституту надтвердих матеріалів на поличці шматок ракети та двигун від дрона, того, що атакував цехи, як пам’ять з важких часів.

А Олександр Олександрович після встановлення вікон і відновлення даху готовий і далі вирощувати алмази.

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