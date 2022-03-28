В Україні російські окупанти вбили вже понад 140 дітей: моторошна статистика

В Україні російські окупанти вбили вже понад 140 дітей: моторошна статистика

Найбільше постраждало дітей від нападу Росії у Київській області.

В Україні станом на 28 березня через війну, яку розв‘язала РФ проти нашого народу, загинули 143 дитини та 216 - поранено за час повномасштабних бойових дій, які веде Росія.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Найбільше постраждало дітей у Київській - 67, Харківській - 49, Донецькій - 53, Чернігівській - 38, Миколаївський - 30, Луганській - 27, Запорізькій - 21, Херсонській - 24, столиці - 16, Житомирській - 15 та Сумській - 14 областях.

Як зазначається, 27 березня армійці РФ обстріляли села Ізюмського району Харківської області. Внаслідок атаки окупантів загинуло три дитини та одна отримала поранення.

Також 27 березня через обстріл окупантами Луганщини двоє дітей отримали поранення.

Того ж дня росіяни обстріляли селище у Фастівському районі Київської області, у результаті чого була поранена дитина.

В Херсонській області в лікарні помер 15–річний хлопець від поранень, які він отримав внаслідок артилерійського обстрілу.

А у Сумській області 27 березня військовий транспортний засіб РФ здійснив наїзд на родину, яка йшла дорогою. Унаслідок чого 15-річний підліток отримав травми, а його батько помер у лікарні.

Через бомбардування та обстріли пошкоджено 733 заклади освіти. 74 з них зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та місті Київ.

Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

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