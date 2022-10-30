В Україні розгромили армійський корпус, який повинен був захищати Калінінград — Forbes

Передислокований з російського анклаву в Калінінградській області військовий підрозділ зазнав найбільших втрат під час контрнаступу ЗСУ на Харківщині.

11-й армійський корпус збройних сил РФ, який мав бути загрозою для східного флангу НАТО, було перекинуто на фронт у Харківській області, де його майже повністю розгромили.

Про це повідомляє Forbes.

У виданні зазначають, що армійський корпус, який дислокувався в Калінінградській області Росії, став “гарматним м'ясом для української армії, яка на папері була слабшою за російську”.

“Наразі Калінінград майже беззахисний, і загроза, яку війська області колись становили для НАТО, зникла”, – йдеться в публікації.

За інформацією видання, до початку повномасштабної війни РФ проти України в Калінінграді було не менш ніж 12 тисяч російських військових. На озброєнні було близько 100 танків Т-72, кілька сотень бойових машин БТР, гаубиці Мста-С, а також ракети БМ-27 та БМ-30.

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Коли справи в армії РФ на фронті почали погіршуватися, Кремль мобілізував 11-й армійський корпус, перекинувши його на кораблях та літаках до Бєлгорода, а потім – на Харківщину.

Під час контрнаступу ЗСУ на Харківщині десятки тисяч росіян втекли, здалися в полон або загинули на місці. При цьому 11-й армійський корпус постраждав найбільше. За даними Генштабу ЗСУ, тоді корпус втратив 200 машин та половину особового складу.

“Розгортання та подальше знищення 11-го армійського корпусу є жахливим ударом для РФ у війні в Україні. Але наслідки поширюються на всю Європу. 11-й армійський корпус мав захищати Калінінград та загрожувати східному фронту НАТО. Тепер не може ні того, ні іншого”, – зазначає Forbes.

Нагадаємо, у підвальному приміщенні ліцею міста Ізюм на Харківщині виявлено секретні документи російських окупантів, які вони покинули під час відступу.

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