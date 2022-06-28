В Україні розпочав роботу новий орган безпеки: яка його головна мета та хто туди входить

В Україні розпочав роботу новий орган безпеки: яка його головна мета та хто туди входить

В Україні розпочав роботу координаційний центр забезпечення сил оборони ЗСУ. Він є ключовим у системі отримання безпекової допомоги від західних партнерів.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що ЗСУ рухаються до переозброєння армії за стандартами НАТО.

Про це голова ОП розповів під час брифінгу вівторок, 28 червня.

До органу безпеки входять:

представники Генштабу Збройних сил та Міноборони України,

а також представники військових штабів США, Великої Британії й інших ключових країн-партнерок.

"Наша з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним постійна комунікація з радником з національної безпеки президента США Джейком Салліваном та головою Об’єднаного комітету начальників штабів Марком Міллі дає свої результати. Україна рухається до переозброєння армії за стандартами НАТО. І цього тижня на саміті Альянсу у Мадриді заплановано обговорення нового комплексного пакету військової допомоги нашій країні. Ми розраховуємо на цю підтримку", - сказав Єрмак.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що світ стане незахищеним, якщо Путін виграє війну. Тому він запевнив, що Альянс продовжить підтримувати українців.

Втрати російської армії на 28 червня

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