В Україні розповіли, навіщо знищувати Чорноморський флот і коли це може статися

В Україні розповіли, навіщо знищувати Чорноморський флот і коли це може статися

Чорноморський флот потрібно знищити. Він є абсолютно деструктивним фактором не лише в Чорному морі, але й чорноморсько-середземному регіоні.

Про це в етері телеканалу Freeдом повідомив експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

“Україні потрібно взяти на себе лідерство у цьому процесі. Ми наразі отримуємо необхідне озброєння. Тож Чорноморський флот повинен бути знищений. Після цього ситуація в Чорному морі стабілізується, деблокуються українські порти, економічна ситуація покращиться, а також Крим буде мати зовсім інший вигляд без Чорноморського флоту”, - наголосив Михайло Самусь.

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Він також додав, що завдяки протикорабельним ракетам, які нам будуть передавати партнери, у нас не буде проблем навіть у Севастопольській бухті.

“Ба більше, саме з кораблів Чорноморського флоту відбуваються обстріли української території. Тому справа не в тому, що ми комусь мстимо, ми просто будемо знищувати Чорноморський флот, тому що він завдає ударів по українській території. Чим менше суден у Чорноморському флоті, тим безпечніше українським містам”, - підкреслив експерт Центру дослідження армії.

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