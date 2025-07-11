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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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В Україні розробляють перехоплювачі "Кинджалів" і "Цирконів" — ОП

Паліса заявив, що Україна створює зброю проти гіперзвукових ракет та працює над посиленням систем протиповітряної оборони.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса / © ТСН.ua

Близько половини озброєння, необхідного Україні для оборони від російської агресії, вже виготовляється всередині країни — самостійно або у співпраці з міжнародними партнерами.

Про це в інтерв’ю Report.az повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

«І ми далі готові нарощувати ці обсяги. Я впевнений, що найближчим часом Україна обов’язково здивує світ і не один раз», — зазначив Паліса.

Він також зазначив, що держава активно працює над посиленням систем протиповітряної оборони — зокрема, над комплексами різної дальності, які здатні знищувати дрони-камікадзе, балістичні та крилаті ракети.

«У нас уже є чимало технологічних рішень, які на стадії завершення, і найближчим часом ми їх побачимо в роботі. Є й рішення, які пройшли успішне бойове випробування, використовувалися для виконання реальних завдань в умовах хитрих задумок противника», — заявив Паліса.

Заступник керівника ОП розповів також про проєкти зі створення вітчизняних зенітно-ракетних комплексів, здатних у майбутньому перехоплювати всі типи ракет, зокрема аеробалістичні й гіперзвукові — як-от «Кинджал» і «Циркон».

Нагадаємо, в Україні придумали, як протидіяти російським навалам «Шахедів».

Однак експерт з безпеки Марсель Пліхта, колишній аналітик розвідки армії США, зазначає: навіть за умови, що є достатня кількість дронів-перехоплювачів, їх потрібно рівномірно розміщувати у найбільш ймовірних зонах ударів — в Києві, Одесі, центральних регіонах. Окрему проблему становить керування: на кожен апарат потрібен пілот.

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