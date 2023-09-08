В Україні розроблять державну стратегію реабілітації військовослужбовців

На сьогодні майже 18 тис. ліжкомісць потребують модернізації.

Всеукраїнська асоціація фізичної медицини, реабілітації і курортології 7 вересня 2023 року провела круглий стіл "Роль санаторно-курортних закладів у реабілітації та відновленні військовослужбовців".

Подія відбулася у конференц-залі Державної установи "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України".

Зокрема, учасники обговорили необхідність створення державної стратегії залучення санітарно-курортних закладів у питання відновлення та довготривалої реабілітації військовослужбовців разом з їхніми родинами.

"Ми починаємо готувати загальнодержавну стратегію та формувати відповідну робочу групу. У ній буде представництво різних закладів, різних форм власності, різної організаційно-правової форми. Ми також будемо запрошувати представників уряду і народних депутатів України та різних комітетів, щоб наша робота була ефективною", - заявила представниця ВАФК.

Також зазначається, що розробка стратегії необхідна через перешкоди, які стосуються арештованого майна санаторіїв приватного акціонерного товариства "УкрПрофОздоровниці", відсутності державного фінансування і нерозуміння подальшої ролі інших санаторно-курортних закладів України, які сьогодні належать товариству.

"Це 83 санаторії України. І майже 18 тис. ліжкомісць по всій Україні, які потребують модернізації, нового оснащення, нових технологій. Вони зіграють важливу роль у реабілітації та адаптації ветеранів та їхніх родичів. І збереженні нації", - заявила представниця ВАФК.

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