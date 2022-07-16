В Україні розширили перелік громад, які окуповані та перебувають у зонах бойових дій (мапа)

Мінреінтеграції України оновило перелік територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). Так, до переліку включили п'ять громад.

Внутрішні переселенці з цих громад мають право на виплати від держави в розмірі 2-3 тис. грн.

Про це пресслужба Мінреінтеграції повідомила в Мережі.

Так, станом на 14 липня до оновленого переліку входять 313 територіальних громад 9 областей: Донецької (66), Харківської (51), Дніпропетровської (7), Луганської (37), Запорізької (54), Херсонської (49), Миколаївської (25), Сумської (19), Чернігівської (5).

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Зауважимо, що цей перелік доповнено двома громадами у Запорізькій, одній у Миколаївській, одній у Сумській та одній у Чернігівській областях.

За посиланням на цифровій мапі можна переглянути актуальну інформацію щодо статусу громад.

Додамо, що перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міської військових адміністрацій.

Скриншот

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив про очікування, що Україна почне контрнаступальну кампанію цього року.

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