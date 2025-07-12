В Україні розслідують загадкову смерть британського добровольця: тіло знайшли зі зв’язаними руками

Смерть легіонера Джордана Чедвіка досі не розкрита та оповита мовчанням

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24 червня 2023 року в Україні, у водосховищі поблизу Краматорська, знайшли мертвим британського добровольця Джордана Чедвіка, який воював у складі Інтернаціонального легіону. Його руки були зв’язані за спиною, а тіло пролежало у воді не більше доби. Це відкриття викликало безліч запитань: хто його вбив і чому, якщо місцевість не була зоною бойових дій.

Про це повідомляє The Telegraph.

Смерть Джордана Чедвіка, який прибув до України з Бернлі, Ланкашир, оповита таємницею. Хоча його пам’ять вшановують серед полеглих на імпровізованому меморіалі в Києві, обставини його загибелі далекі від героїчної смерті в бою. Тіло Чедвіка було виявлено місцевими рибалками у водосховищі, відомому як «Краматорське море», розташованому майже за 50 км на захід від найближчої лінії фронту, що виключає його захоплення у полон російськими військами.

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Серед добровольців та слідчих існують різні теорії щодо причин смерті. Одні припускають, що його вбили російські диверсанти, інші — що до смерті Чедвіка причетні побратими по Легіону. Деякі легіонери, що погодились розмовляти з журналістами, напівжартома відзначають: «Люди, яких найбільше треба боятися в Україні, це не росіяни, а інші легіонери».

Версії та розслідування

Українська поліція тривалий час відмовлялася від коментарів, називаючи справу «кримінальною». Слідча Інна Ляхова, яка веде розслідування, у лютому минулого року заявила, що вважає смерть Чедвіка «нещасним випадком», а не вбивством. За її версією, після сварки з товаришами по службі, Чедвіка «емоційного та агресивного» закували в пластикові наручники та наказали «йти геть і не повертатися». Поліція стверджує, що він сам пішов до водойми і втонув, оскільки на його тілі не виявили ознак боротьби.

Проте ця версія викликає багато запитань серед добровольців та журналістів. Чи дійсно бойовий підрозділ дозволив би нетверезому солдату, зі зв’язаними руками, блукати вночі самому? Також виникають підозри щодо можливого приховування фактів, оскільки «50/50 Assault Group», підрозділ Чедвіка, брав участь у ключовій битві за Бахмут, і арешт когось із бійців міг би послабити групу.

Життя Джордана Чедвіка та «50/50 Assault Group»

Джордан Чедвік служив у Шотландській гвардії з 2011 по 2015 рік, виконуючи обов’язки гвардійця біля Букінгемського палацу. Однак після звільнення з армії його життя пішло під укіс: він жив у лісах, харчувався в благодійних їдальнях.

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Пастор Мік Флемінг, керівник місцевої благодійної організації для безхатьків, описував Чедвіка як «чудового хлопця, з яким дуже легко спілкуватися, але також одинака, досить ізольованого від інших людей». На початку повномасштабного вторгнення Чедвік, попри поганий фізичний стан та проблеми з наркотиками, відчув «обов’язок» йти воювати.

Підрозділ «50/50 Assault Group», до якого приєднався Чедвік, складався переважно з британських та американських бійців і спеціалізувався на «хардкорних» бойових діях. Сама назва групи вказувала на 50% ризик смерті або поранення. У 2023 році вони брали участь у найзапекліших боях за Бахмут.

Нові свідчення

Нові деталі з’явилися завдяки джерелу, відомому як «Дейв», який розповів про сварку Чедвіка з іншим членом команди, на позивний «Бронко». За його словами, Чедвік прийшов до будинку «Бронко» «готовий до бою» і намагався вбити його. Після того, як його знешкодили та зв’язали, «Хаггс» (інший британський доброволець і лідер групи «50/50») відвіз його. Тіло знайшли через день-два. У будинку під час інциденту були американець, данець і троє британців, включаючи «Хаггса». Їх усіх затримувала і допитувала поліція, а потім відпустила.

«Хаггс» згодом підтвердив, що він був «головною особою під слідством», оскільки був командиром «50/50». Він стверджує, що з усіхлегіонерів зняли підозри після тестів ДНК та поліграфа. Він додав, що Чедвік «ненавидів члена команди на позивний „Бронко“», тому він у стані алкогольного сп’яніння взяв зброю і пішов «розібратися» з ним.

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«Після того його роззброїли та вигнали з будинку та самої команди. Саме після цього його знайшли мертвим», — написав «Хаггс».

Попри розслідування, багато питань залишаються без відповіді, а розповіді поліції та свідків різняться. Британське розслідування смерті Чедвіка було відкладено.

«Розслідування смерті Джордана Чедвіка ведуть українські органи влади», — повідомили в поліції Ланкаширу.

Залишається відкритим питання, чи дізнається світ правду про те, що сталося з Джорданом Чедвіком, чи обставини його смерті назавжди поховані під каламутною водою «Краматорського моря».

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Нагадаємо, британець, який воював на боці Україні, заявив, що російська армія настільки варварська, що його підрозділ присягнувся ніколи не потрапляти у полон. За словами Мейсера Гіффорда, його побратими домовились, що краще загинути, ніж потрапити до рук росіян.