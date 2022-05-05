В Україні розслідуються понад 10 тисяч кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів РФ

В Україні від початку повномасштабної війни слідчі Національної поліції розпочали понад 10 тисяч кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами.

Загалом, за останні 10 тижнів правоохоронці отримали та опрацювали майже два мільйони повідомлень громадян.

Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, передає пресслужба в Telegram. За його словами, кількість заяв про кримінальні правопорушення зменшилась у півтора рази в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

"Станом на сьогодні за зверненнями громадян зареєстровано трохи більше 36 тисяч злочинів. У фокусі уваги правоохоронців перебувають майнові злочини, скоєні в умовах воєнного стану. Наразі таких зафіксовано понад 6500, з них більше 5900 – крадіжки. Майже 1700 осіб, причетних до крадіжок, розбоїв та грабежів, мають статус підозрюваних", – йдеться у повідомленні.

Крім того, Клименко зазначив, що наразі правоохоронці продовжують виявляти ворожих агентів та посібників окупантів.

Полісмени вже затримали понад 750 ймовірних диверсантів, а слідчі розпочали понад 480 кримінальних проваджень за колабораційну діяльність, понад 70 осіб вже отримали повідомлення про підозру за співпрацю з ворогом.

Нагадаємо, у Харкові затримали майора поліції, який здавав російським окупантам позиції ЗСУ. Також він фотографував приміщення місцевих органів влади та правоохоронних органів.

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