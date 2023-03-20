В Україні СБУ арештувала майно охоронця Януковича на 50 млн гривень: що потрапило до переліку конфіскації

СБУ арештувала майно охоронця президента-втікача Януковича на суму в 50 млн гривень.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як зазначається, під арешт потрапили елітний готельний комплекс в Буковелі загальною площею понад 1,2 тисячі “квадратів”. Квартири в центральному районі Києва площею понад 200 “квадратів”. Два паркоміця в столиці. П’ять земельних ділянок загальною площею один гектар, розташованих у столичному регіоні, а також в Ялті та Івано-Франківській області.

“Загальна вартість арештованих активів становить майже 50 млн грн. Наразі перевіряється причетність їхнього власника до фінансування російських окупаційних угруповань у війні проти України. Крім того, під час обшуків у столичній квартирі фігуранта виявлено: 13 одиниць зброї, у тому числі колекційної; понад 5,6 тис. набоїв; мобільні телефони, комп’ютери, документи та чорнові записи із доказами протиправної діяльності”, - розповіли в пресслужбі СБУ.

Там також додали, що зараз триває слідство для з’ясування всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, що у "Придністровській Молдовській Республіці" напередодні заявили про підготовку теракту проти місцевого чиновника.

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