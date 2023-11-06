В Україні СБУ заблокувала три мільйони фейкових акаунтів: як працюють російські хакери

В Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ до України правоохоронці заблокували 76 ботоферм з аудиторією три мільйони фейкових акаунтів.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як зазначається, впродовж 2022-23 років правоохоронці заблокували діяльність 76 ботоферм, які поширювали російські наративи. За їхньою допомогою були влаштовані масовані атаки на державні ресурси, об’єкти критичної інфраструктури, телекомунікаційні компанії тощо. Загалом, за 10 місяців цього року було нейтралізовано майже чотири тисячі кібератак.

В Департаменті кібербезпеки СБУ підкреслили, що Росія створює національну систему кібернападу, впроваджуючи відповідні предмети в освітні програми - щоб залучати до хакерської діяльності навіть студентів.

“Це вже тепер не тільки про кадрових спецслужбістів. У нас є інформація, що в низці освітніх закладів вже викладають предмети “кібератаки на цивільну інфраструктуру”. Вони хочуть наростити масштаби атак і кількість людей, які можуть це професійно робити. До речі, навчають як атакувати не лише українські системи, а і країн партнерів”, – розповів начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк у коментарі для платформи United24.

Водночас вже тисячі російських хакерів та кіберзлочинців, які були найняті Росією, вже працюють проти України. Вони фінансуються спецслужбами, чиї дослідницькі лабораторії та інститути допомагають розробляти засоби кібервпливу.

“Їхня мотивація – не хакінг заради грошей, а знищення нашої держави. А при такому підході від російської кіберагресії серйозно страждатимуть й інші країни”, – додав Ілля Вітюк.

Нагадаємо, що хакери атакували сайт Київської облради і оприлюднили погрози Зеленському.

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